L’incendio di via Moroni | rientri in corso ma c’è chi dovrà aspettare mesi

(Di martedì 3 ottobre 2023) IL ROGO. Gli inquilini degli alloggi meno danneggiati hanno lasciato l’ostello. Tempi lunghi e alti costi di sistemazione per gli alloggi ai civici 20 e 28.

Roma – dopo 20 giorni dal maxi rogo tossico di Ponte Mammolo , il sindaco Gualtieri “ha firma to l’ordinanza per la tutela dell’incolumità e della ...

tempo di lettura: 4 minutiUn suggestivo Viaggio nel tempo per rivivere le tragiche ore dell’ “Incendio del castello ”. Quello che il primo settembre ...

Cultura Cos'è'attentato diRasella Il genocidio dei Senussiti. Nel capitolo genocidi, il crimine peggiore fu commesso in Libia ai danni della comunità senussita, rea di appoggiare il capo ...... per spegnere le fiamme divampate in una palazzina di... Nell'sono andate distrutte le vetrate dell'appartamento. ... Immediato'intervento dei Vigili del Fuoco cittadini e della squadra di ...

L'incendio di via Rockfeller - Vertice in Comune per una rapida ... Comune di Oristano