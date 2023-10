Liga | giornata 8 | il Real torna in vetta | l’Atlético vince in rimonta

(Di martedì 3 ottobre 2023) IlMadrid interrompe la serie positiva del Girona nella8 dellaal primo posto,anche il Barça grazie a un’autorete.batte il Cadicendo due gol di svantaggio, tris dellaSociedad nel derby basco contro l’Athletic Bilbao.no al successo Betis e Osasuna.8: Barça-Siviglia 1-0, Getafe-Villar0-0, Girona-Madrid 0-3, Atlético-Cadice 3-2 È un autogol di Sergio Ramos al 76? a decidere l’anticipo di questo turno tra Barcellona e Siviglia. Sesta vittoria nelle ultime sette partite per i catalani, mentre i rojiblancos si fermano dopo tre risultati utili consecutivi. Finisce 0-0, invece, la ...

Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 29/09/2023 ...

Probabili Formazioni La Liga 8a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni ...

Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 30/09/ 2023 Alle 23:24 ...

È il Bayer Leverkusen la nuova capolista al termine della giornata 6 di Bundesliga , grazie al pareggio in rimonta del Bayern contro il Lipsia. Sale ...

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 10/01/2023 ore 22:55 CEST Correa guida la rimonta ...

Probabili Formazioni La Liga 8a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni ...

...classifica a causa della clamorosa rimonta subita ad opera del Galatasaray alla precedente...00 ARGENTINA COPA DE LAPROFESIONAL Atl. Tucuman - Central Cordoba 02:00 Platense - Argentinos ...LA SOSTITUZIONE - Domenica 1 Ottobre 2023, è andata in scena la partita tra Atletico Madrid e Cadice, valevole per l'ottavadiSantander. Gli uomini di Diego Simeone si sono imposti per 3 - 2 grazie alla rete di Nahuel Molina e alla doppietta di Angel Correa, che nonostante avesse ricevuto l'obbligo di ...

LIGA, TRIPLETTA DI SUAREZ NON BASTA ALL'ALMERIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Liga, Benitez beffato da Cardona: il Celta Vigo cade con il Las Palmas Corriere dello Sport

Napoli-Real Madrid sarà trasmessa su Sky Sport. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Cronaca testuale su gazzetta.it ...LaLiga risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di campionato. Ad inaugurare l’ottava giornata è ...