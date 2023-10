“Lì sotto | l’abbiamo vista…” Beatrice Luzzi | le parti intime e imbarazzo totale al GF

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Anche nella settima puntata del Grande Fratellosi conferma come protagonista della Casa. Non sempre in positivo, però. Dall’inizio attaccata dagli altri inquilini, è stata anche ‘rifiutata’ da Massimiliano Varrese. Durante la diretta, infatti, l’attore ha potuto leggere una bellissima lettera scritta dall’ex Valentina e successivamente ha visto un disegno realizzato da sua figlia Mia. Al termine di questo momento emozionante, l’attrice e coinquilina ha cercato di sostenere il collega nonostante la loro lontananza e i vari litigi, ma lui ha reagito in modo non proprio entusiasta. Così, dopo il saluto di Alex Schwazer, ha provato a dare un abbraccio e poi una pacca sulla spalla a Massimiliano Varrese. Che però l’ha ignorata: ha chinato la testa e poi e n’è andato non guardandola affatto. Insomma, ha fatto capire di non essere ...