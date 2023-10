L’ex ministro tunisino Jandoubi al Fatto it | “Saied vuole i soldi dell’Ue senza condizioni Voi europei state legittimando un regime dittatoriale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Kamel, exper i Diritti umani della Tunisia, è stato l’ospite della conferenza stampa alla sede della Stampa estera in Italia per parlare deldi. Presidenteche, proprio nella serata di ieri, attraverso un comunicato hasapere che “non accettiamo la carità” di una parte dei fondi promessi dall’Unione Europea e legato al recente Memorandum firmato alla predi von der Leyen, Rutte e Meloni a Tunisi. Perchérifiuta i fondi? “Bisogna leggere questa dichiarazione da una parte verso il popolo, con una propaganda legata all’idea ‘io difendo la posizione della Tunisia’, dall’altra è un modo di rimandare gli accordi per rispondere ad alcuni Paesiche ...