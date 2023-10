L’ex Inter nei guai | rischia l’espulsione dall’Italia | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 ottobre 2023) I nerazzurri di Inzaghi stanno per scendere in campo contro il Benfica, ma un exsta passandoseri Nella giornata odierna, tutto il popolo nerazzurro è totalmente concentrato a riempire un San Siro che sarà pieno di tifosi nerazzurri. I tifosi portoghesi del Benfica non ci saranno, Inzaghi quindi può vantare di un super vantaggio nel match casalingo. I nerazzurri devono riscattarsi dopo l’1-1 nel debutto in casa della Real Sociedad. Ma a pochissime ore dall’apertura degli ingressi allo stadio, arriva una notizia che riguarda un ex. Per far chiarezza su quello che stiamo per raccontare, bisogna tornare indietro nel 2014. Nell’colleziona qualche manciata di presenze, tra cui un derby. Poi tre anni dopo il calciatore è costretto a smettere di giocare per un problema al cuore: ecco il caso Assane ...