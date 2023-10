Lens | il retroscena di Danso | 'In estate vicino al Napoli ma non ho rimpianti'

L'Arsenal di Mikel Arteta sarà invece ospite dei francesi del, per uno scontro ai vertici del ... Unche fa ben sperare la squadra di Rudi Garcia, che potrà sicuramente contare sul ...Commenta per primo Elye Wahi è stato al centro di numerose voci di mercato, ma alla fine è rimasto in Francia, pur trasferendosi dal Montpellier al. L'attaccante classe 2003, nazionale francese Under 21, ha dichiarato a L'Equipe : 'Non volevo firmare per il Chelsea solo per il gusto di farlo, sono stato più vicino all'Eintrahct Francoforte. ...

Rimpianto Napoli per Danso: lui svela tutti i retroscena Spazio Napoli

Napoli, retroscena Danso: "Vicino al trasferimento in estate" Footballnews24.it

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Abc', il furto è avventuo mentre il difensore spagnolo era impegnato con il suo Siviglia in Champions League ...L'Atalanta, nell'ultima sessione di calciomercato estiva, si è candidata come la regina degli affari: finita nel mirino non solo del Psg ...