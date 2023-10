Lens | Danso | 'Ero vicino al Napoli | ci ho pensato davvero

Ieri Kevin Danso ha rinnovato con il Lens e il club francese ha celebrato l’avvenimento con un video in cui sfotte il Napoli . Oggi il Corriere dello ...

È UFFICIALE : il difensore Kevin Danso , di recente nel mirino del Napoli, ha rinnova to il proprio contratto con il Lens fino al 2027. Il ...

Con un VIDEO -sfottò postato sui suoi canali social , il club francese ha preso in giro il Calcio Napoli , che aveva seguito a lungo il difensore per ...

La scorsa estate , dopo l'addio di Kim, il Napoli è stato vicino al difensore del Lens Kevin Danso . Il centrale poi rimasto in Francia...

Commenta per primo La scorsa estate , dopo l'addio di Kim, il Napoli è stato vicino al difensore delKevin. Il centrale poi rimasto in Francia ha parlato a L'Equipe di questa possibilità, spiegando i retroscena di quei momenti: 'Sono stato vicino al Napoli, mi volevano davvero e io ci ho ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Arsenal (calcio d'inizio ore 21).(3 - 4 - 3) : Samba; Gradit,, Medina; Frankowski, N. Mendy, Abdul Samed, Machado; Sotoca, Wahi, Thomasson. Arsenal (4 - 4 - 2) : Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Saka, Odegaard, ...

Lens, Danso ammette: "Il Napoli mi voleva sul serio! Ero combattuto, ecco perchè ho rifiutato" CalcioNapoli24

Danso rompe il silenzio: "Ero vicino al Napoli, ci ho pensato tanto ma col Lens ho deciso di restare" Tutto Napoli

Sur un corner, Danso donnait même un premier frisson au public nordiste ... les Gunners connaissaient en plus un coup dur avec la sortie sur blessure de Saka. Jusqu’à la pause, Lens, même privé du ...Lens accueille Arsenal pour un choc de prestige, mardi, lors de la 2e journée de Ligue des champions. Découvrez les compositions d’équipes.