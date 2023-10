Lens-Arsenal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il secondo turno della fase a gironi di. Il ritorno nella massima competizione europea per club è stato positivo per i Gunners, che nella prima giornata hanno rifilato un sonoro 4-0 al PSV. Ora un altro impegno alla portata per gli uomini di Arteta, ma da non sottovalutare. Ilall’esordio è riuscito a strappare un ottimo punto sul campo del Siviglia. La sfida è in programma, martedì 3 ottobre alle 21:00 all’Old Trafford.su Sky Sport 256 e insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.