Legge di Bilancio Iardino Fondazione The Bridge | “Bene Meloni | per SSN non solo risorse ma serve profonda riforma”

Con la prossima Legge di Bilancio all'orizzonte, il tema della natalità e dei bonus per i figli torna prepotentemente alla ribalta. In particolare, ...

“Se il governo continua a non ascoltarci come ha fatto finora, dalle prime valutazioni che si vedono dalla Nadef, di una legge di bilancio che non ...

L'offerta - se confermata - peraltro arriverebbe in un momento delicato per il governo che alle prese con unaditutta in salita ha messo sul piatto nuove privatizzazioni. E Autostrade ......la transizione energetica verso la neutralità carbonica" afferma l'assessore regionale al... E proprio per questo la Regione Emilia - Romagna si è dotata di unaregionale (la n. 5 del 27 ...

Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: le ultime novità Sky Tg24

Legge di bilancio, parla Giulio Tremonti La7

Servono 21 miliardi in più per mettere in sicurezza la sanità pubblica in Italia, a rischio collasso. Il Governo ha appena annunciato invece un taglio di 4 miliardi e un piano di raziionalizzazioni ...Il testo di legge – sul quale la vicepresidente Ostanel e le consigliere ... modo da rendere più elastica la concessione dei 600 mila euro di contributi messi a bilancio quest’anno per l’impiantistica ...