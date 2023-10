Lee Radzwill | biografia di un’americana ribelle musa di stilisti europei

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 3 ottobre 2023) Life&People.it Nella Hall of Fame delle donne meglio vestite, dal 96’ fino 2019, c’è stato un nome che non ha mai smesso di brillare. Era quello di Lee, che nel 2013 fu inserita da “The Guardian” nella lista delle over 50 più eleganti al mondo. Un primato che Caroline Lee Bouvier, questo il suo nome di battesimo, ha mantenuto fino ad ottantacinque anni, età in cui, – con grande stile -, si è spenta. Eppure Lee sembrava aver ricevuto alla nascita, quattro anni dopo quella della primogenita Jacqueline, il triste compito di dover essere seconda in tutto. D’altra parte rimanere nell’ombra sarebbe stato un destino comune per chiunque si fosse ritrovato ad avere come sorella una First Lady. Nelle vene di Lee Radziwill e di Jackie Kennedy scorreva, infatti, lo stesso sangue, ma non, tuttavia, lo stesso animo; in questo Caroline era e ...