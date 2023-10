Lecce-Napoli | il giudice sportivo multa la società campana per 25mila euro Tutti i provvedimenti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ildella Serie A, dopo le partite della settima giornata, ha inflittodial“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria” sul campo del, ” causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria. Per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro“. Ilpaga anche per il “coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” intonato per due volte dai tifosi. Alè stata invece inflitta un’ammenda di 15milaper lancio di ...

La partita tra Napoli e Lecce si è trasformata in una giornata da dimenticare per alcuni tifosi pugliesi. Il racconto di un tifoso mette i ...

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre della SERIE A. Come si ...

Come i gol che ilrifila albissando la quaterna di pochi giorni prima con l'Udinese. Come i punti che separano, ora, dalla vetta una Juventus solida ma rinunciataria a Bergamo. Come i ......Teatro Augusteo SOLD OUT 06 ottobreTeatro Augusteo SOLD OUT 07 ottobreTeatro ...30 novembre BASILEA Musical Theater 01 dicembre BASILEA Musical Theater SOLD OUT 06 dicembre...

Lecce-Napoli, le pagelle: Anguissa dominante, 7. Ramadani 4, sbaglia tutto La Gazzetta dello Sport

Sandi Lovric (Udinese) è l'unico giocatore squalificato di questa settima giornata di campionato, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco" come recita ...Il giudice sportivo della Serie A, dopo le partite della settima giornata, ha inflitto 25mila euro di multa al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara" sul campo del Lecce, "lanciato ...