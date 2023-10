Le ulcere | il sangue | le complicanze post operatorie | Fedez e la seconda gastroscopia dopo il ricovero al Sacco di Milano

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Come sta? «Un po’ meglio, così così». A dirlo è la madre Annamaria Berrinzaghi, mentre entra all’ospedale-Fatebenefratelli di. La battuta, detta alle 19 a La Stampa, arrivala notizia del ritorno in sala operatoria per il rapper. Il motivo? Un’altraurgente, ancora una volta allo scopo di tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. A insospettire i medici un improvviso abbassamento dell’emocromo: la spia che il recupero non stava procedendo per il verso giustoildi giovedì 19 settembre. Anche il padre Franco Lucia dice che il cantante «sta un po’ meglio». Ma le dimissioni non sono imminenti. Laha rilevato il nuovo sanguinamento per il quale è stata necessaria una nuova sutura per via ...