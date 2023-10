Le più belle canzoni dei CCCP | Spara Jurij | Emilia Paranoica | Annarella e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mettiamo la parte ovest di Berlino, la guerra fredda, la storia d’Europa in continuo fermento, la passione per l’attivismo e tanta voglia di comunicare. Creato lo sfondo, mettiamo i personaggi: un Massimo Zamboni e un Giovanni Lindo Ferretti che si strafanno di punk, libri e poesie. Dal loro incontro a Berlino ovest nascono ledi, che sin da subito in Italia riempiono un vuoto con il loro punk filosovietico, definendosi una formazione di “musica melodicana”. Chi non li conosce, lo faccia adesso.(1984) Ispirata ad un fatto storico realmente accaduto – l’abbattimento di un aereo coreano sui cieli sovietici su ordine del segretario generale del PCUSAndropov, che lo scambiò per un aereo statunitense –...