Le immagini del terremoto a Napoli | trema tutto | danni alle case | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Pochie tanta paura nella zona dei Campi Flegrei, dove la terra continua are, e dove lunedì sera,22.08, si è verificata una scossa di magnitudo 4.0. L'epicentro è stato registrato nella zona di via Pisciarelli, che dividee Pozzuoli. Su Twitter sono stati condivisi numerosi video, tra questi anche quello di una telecamera di sicurezza che ha ripreso il momento esatto in cui la terra hato. Sono numerose ledie di conseguenzaauto in strada.