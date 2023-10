Le Iene | spoiler 1^ puntata 3 ottobre | Rocco Siffredi pronto a castrarsi

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Questa sera, martedì 3, parte la nuova edizione de Le, storico programma di inchieste di Italia1. Le novità saranno tante a partire dal cambio della conduzione, al posto di Belen Rodriguez, infatti, ci sarà Veronica Gentili. Tuttavia, il sempre informato sito di TvBlog ha fornito anche delle anticipazioni sui servizi che andranno in onda ed il più eclatante riguarda. Nel dettaglio, Veronica Gentili, nella veste di inviata, si recherà da lui insieme all'autore Riccardo Festinese per proporgli di essere castrato. In realtà tale paradossale richiesta servirà per fare da gancio ad uno dei temi più discussi in quest'ultimi mesi, quello appunto della castrazione chimica per chi commette crimini particolarmente odiosi di violenza sessuale e pedofilia. Sarà insomma un pretesto per affrontare ...