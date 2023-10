Le Iene al via stasera | ecco chi è la conduttrice che sostituirà Belen

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi parte la nuova stagione con Veronica Gentili: ospiti i The Kolors, Elaheh Tavakolyan e Seydou Sarr Al viasu Italia1 la nuova stagione de ‘Le’ con Veronica Gentili comeal posto diRodriguez. Classe 1982, la giornalista e attrice arriva nel programma ideato da Davide Parenti dopo la lunga esperienza maturata su Rete 4 con ‘Italia’ dal 2018 al 2021 e a ‘Controcorrente’ dal 2021 al 2023. Con lei sul palco Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Nella trasmissione di Italia 1 la nuova stagione parte con inchieste, i reportage, le interviste e gli scherzi. Come da tradizione, lo show sarà impreziosito da guest star presenti in studio: big dello sport e del cinema, della musica e dell’arte porteranno in scena monologhi su temi di attualità, capaci di ...