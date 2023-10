Le Iene | al via la nuova stagione condotta da Veronica Gentili con Angioni | Rossi e Kiboba | ospiti The Kolors

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 3 ottobre 2023) Al via su Italia1 lade Le, con laconduttricecon i comici Max, Eleazaroe Nathandella prima sera The, Elaheh Tavakolyan e Seydou Sarr Martedì 3 ottobre, in prima serata su Italia1, al via lade Le. Conducecon i confermati Max, Eleazaroe Nathan. Tornano le inchieste, i reportage, le interviste e gli scherzi, che caratterizzano da sempre la trasmissione e che sono affidati agli inviati del programma. Anche quest’anno lo show ospita ...