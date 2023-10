(Di martedì 3 ottobre 2023) Non si prepara una bella accoglienza per i sostenitori dellache hanno deciso di seguire la loro squadra impegnata domani a Glasgow nel match di Champions Leagueil. In un lungo ...

In un lungo post, intitolato '....', sul social X la 'North Curve', gruppo (con un notevole numero di adepti) della tifoseria organizzata dei 'Bhoys' sottolinea che "affrontiamo la...Nel mentre alla Var centellinano i frame, si apprezza in sottofondo l'arbitro napoletano Maresca che con cadenza tipicamente austroungarica si difende dai giocatori dellache nel frattempo gli ...

'Lazio vaffa...' tifosi Celtic contro 'orde di estrema destra' La Gazzetta di Mantova

Belli gli audio tra arbitri e Var, ma quelli con i "vaffa" ai giocatori ... IlNapolista

Rottura totale tra Lorenzo Insigne e i tifosi di Toronto. L'ex capitano del Napoli, al Toronto FC fino al 30 giugno 2026, è attualmente infortunato ma era in tribuna ad assistere alla partita della su ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...