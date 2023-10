Lazio | Sarri in Europa per la svolta

La panchina di Sarri non è in discussione. nonostante le tensioni e lo scambio di battute a distanza tra il tecnico della Lazio e il...

Se Milano ride in testa alla classifica, Roma piange nella colonna di destra. Otto i punti conquistati dai giallorossi di Mou, sette quelli dei ...

Tutto come l'anno scorso, per di più con sette punti in meno (dai 14 del campionato 2022-2023 a quelli attuali). Sarri si lamenta del mercato così ...