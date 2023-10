Lazio | Sarri - Fabiani ancora un chiarimento | Lotito irritato

(Di martedì 3 ottobre 2023) Si sono rovesciate le parti. La tensione, nei primi due anni di gestione, era trae Tare .accarezzava e teneva buono Mau, reclamava unione di intenti come il "padre di famiglia" che si ...

Tutto come l'anno scorso, per di più con sette punti in meno (dai 14 del campionato 2022-2023 a quelli attuali). Sarri si lamenta del mercato così ...

Se Milano ride in testa alla classifica, Roma piange nella colonna di destra. Otto i punti conquistati dai giallorossi di Mou, sette quelli dei ...

La panchina di Sarri non è in discussione. nonostante le tensioni e lo scambio di battute a distanza tra il tecnico della Lazio e il...

Un momento difficile, attriti che riaffiorano ma ora alla Lazio serve una svolta per uscire da questa situazione difficile: Sarri vuole l’ Europa Un ...

C’è maretta in casa Lazio dopo l’inizio fortemente negativo con solo 7 punti conquistati in campionato nelle prime 7 partite e l’ultima cocente sconfitta a San Siro contro il Milan. Gli attriti tra Lo ...[themoneytizer id=”99064-6] Adesso è ufficiale: Luis Alberto ha rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2027, con opzione anche per l’anno successivo. Nel suo momento migliore lo spagnolo dunque ...