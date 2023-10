Lazio | cambio in panchina? Lotito ha detto di no a Tudor

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023), la squadra in difficoltà, maha ancora fiducia in Sarri: il presidente avrebbe rifiutato la candidatura diCome riporta Il Messaggero, nonostante il momento difficile e le divergenze sul valore della rosa non è in discussione il futuro di Maurizio Sarri sulladella, al punto di aver rifiutato la candidatura di Igorgli ha ribadito la fiducia non solo a parole ma anche tramite fatti concreti, si prosegue con Maurizio Sarri al timone. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM