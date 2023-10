L’avvocato di Celsius afferma che i piani di rilancio includono 450 milioni di dollari di finanziamenti di avviamento

... un argomento che un altrodi GLAN, Gearoid O'Cuinn, ha ... ha detto che il caso non aveva basi legali e ha evidenziato'...le emissioni per contenere il riscaldamento globale a 2 gradi...... un argomento che un altrodi GLAN, Gearoid O'Cuinn, ha ... ha detto che il caso non aveva basi legali e ha evidenziato'...le emissioni per contenere il riscaldamento globale a 2 gradi...

L'ex dirigente di Celsius si dichiara colpevole di accuse penali Cointelegraph Italia