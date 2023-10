Lavoro | la Cassazione inguaia il governo | «Illegali contratti che negano una paga degna | è ora di introdurre il salario minimo»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) In attesa che le riflessioni della politica facciano il loro corso – al momento ilha messo il tema in standby sottoponendolo all’analisi del Cnel – a indicare la via per l’Italia sul tema delè la. Nella settimana del nuovo duro scontro trae magistratura sul tema dei migranti, arriva una nuova sentenza destinata a far discutere, e molto. Accogliendo il ricorso di un lavoratore della vigilanza privata di Torino, l’alta Corte ha stabilito che icollettivi nazionali di, nonostante la libertà negoziale, non possono prevedere minimi salariali che non siano «proporzionati alla quantità e qualità dele sufficienti ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» così come ...