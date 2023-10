Lavoro | Brancaccio | “Altro che boom dell’occupazione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Rendere i contratti più flessibili non aiuta l’occupazione. Il motivo, in sostanza, è che se è vero che i contratti flessibili inducono le imprese ad assumere un po’ di più nelle fasi dieconomico, è altrettanto vero che le spingono poi a licenziare appena si avvertono i primi cenni di crisi”. Con queste parole l’economista Emiliano, autore di numerose ricerche, pubblicate su riviste accademiche internazionali, e professore di Politica economica presso l’Università degli studi del Sannio, smonta la narrazione secondo cui il Jobs act, a suo tempo, ha trascinato verso l’alto l’occupazione. Professor, periodicamente il dibattito ritorna sul Jobs act. Ora si parla anche di un referendum per abrogarlo e la polemica tra favorevoli e contrari riparte. Secondo lei la legge è riuscita ad aumentare l’occupazione? “La ...