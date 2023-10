L' automobilista che ha assistito all' incidente | Mamma mia che disastro

Un testimone commenta l'accaduto pochi minuti dopoil pullma è precipitato dal cavalcavi a Mestre 3 ottobre 2023L'stava percorrendo la stradaporta in zona Forcella. Improvvisamente un grosso cinghiale è sbucato in strada. Per il conducente dell'auto è stato impossibile evitare l'animale. L'...

Busto Garolfo: Coriste morte nell'incidente, rito abbreviato per l'automobilista che le ha uccise Prima Milano Ovest

Investimento del pedone e presunzione di colpa La Legge per Tutti

Dopo un incidente, avuto perché guidava ubriaco in autostrada, un 39enne tedesco aveva solo un desiderio: bere almeno un'altra birra ...CIVITANOVA - Un automobilista investe un ciclista e scappa, è subito caccia al fuggitivo mentro il ciclista è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale civile ...