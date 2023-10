L’audizione dei familiari di Borsellino alla Commissione Antimafia mi ha commosso | vogliamo tutti la verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mercoledì 27 settembre e lunedì 2 ottobre, la figlia del magistrato Paolo Emanuele, Lucia, suo marito Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta, sono stati ascoltati d. Non intendo ripercorrere fatti e circostanze emerse durante. Tuttavia, Trizzino ha fatto riferimento a gran parte dell’attività criminale posta in essere dai mafiosi e dquale fui coinvolto a Palermo nei primi anni 80. Cito, ad esempio, l’omicidio di Salvatore Inzerillo, del capitano dei carabinieri D’Aleo e dei carabinieri Morici e Bommarito, o l’arresto di Salvatore Montalto. Detto questo sono costretto a confessare, ahimè, che ascoltare la voce di Luciae quella di Fabio Trizzino mi ha procurato immensa commozione. Non ho mai ...