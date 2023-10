L’asta per i titoli di Stato sarà un successo con questi interessi Ma la generosità governativa ha un prezzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è da scommettere che ancheche si è aperta il 2 ottobre per l’acquisto deidiun grande, come lo èquello delle due ultime tornate precedenti. In un anno il governo ha raccolto dai privati circa 25 miliardi, risorse che evidentemente i risparmiatori italiani avevano prontamente disponibili. L’incentivo irresistibile è, naturalmente, l’elevato tasso di interesse governativo. Anche stavolta Giorgetti ha lusingato il risparmiatore italiano con un tasso minimo del 4,5%, quindi ben superiore alle offerte disponibili sul mercato. I soldi il governo li cerca per necessità, dal momento che la Banca Centrale Europea non acquista più i nuovi, avendo cambiato nel tempo orientamento. Siccome nessun pasto è ...