Lascia la compagna e lei lo accoltella | ha confessato ed è stata denunciata

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non accetta il fatto che lui la vogliare e per reazione gli sferra una coltellata al collo, colpendolo per fortuna di striscio. E’ successo domenica mattina, attorno alle 5, ad Imola, e la donna èdai carabinieri per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia . I militari sono stati avvisati dal pronto soccorso dove l'uomo era andato a farsi medicare, ricevendo...

A Belve poi Raoul parla del rapporto con l'attuale, Rocìo Munoz Morales , da cui ha avuto ... Le cose, quando sipassare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano" , sottolinea. ...Pisasalela. I funerali saranno celebrati martedì, alle 10,30, nella chiesa di San Luca.

Lascia la compagna e lei lo accoltella, denunciata nel Bolognese Gazzetta di Parma

La mamma del killer di Alessandra Matteuzzi: “Lei è il diavolo in ... il Resto del Carlino

Non accetta il fatto che lui la voglia lasciare e per reazione gli sferra una coltellata al collo, colpendolo per fortuna di striscio. E’ successo domenica mattina, attorno alle 5, ad Imola (Bologna), ...Non accetta il fatto che lui la voglia lasciare e per reazione gli sferra una coltellata al collo, colpendolo per fortuna di striscio. E’ successo domenica mattina, attorno alle 5, ad Imola, e la donn ...