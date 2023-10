Lara Comi | europarlamentare di Forza Italia | condannata a 4 anni e 2 mesi

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’eurodeputata di, nativa di Garbagnate ed eletta a Saronno, è stataa 4e 2dal Tribunale di Milano nel maxi processo a carico di oltre 60 persone imputate per il caso “Mensa dei poveri”. La sentenza è stata emessa dalla sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi. ...

Tra le poche condanne ottenute dalla Procura, spiccano i quattro anni e due mesi inflitti a Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, accusata di corruzione e di truffa all'Unione Europea

