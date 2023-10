L' appello di Francesco per fermare la guerra mondiale al creato in difesa della casa comune

Un tweet per invocare nuovamente la pace , in linea con la missione fortemente voluta del cardinal Zuppi in Ucraina e Russia per la risoluzione del ...

La Fraternità è la medicina più appropriata per guarire dal male della guerra che affligge tante popolazioni nel mondo. Questa convinzione guida le ...

FROSINONE – E’ il magistrato conosciuto per aver riaperto le indagini della strage di piazza della Loggia a Brescia 49 anni fa. sarà il sostituto ...

"Filorusso e non credibile". Con queste parole Mychajlo Podoljak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky ha tentato di colpire la credibilità ...

L' appello di pace per superare ogni conflitto di guerra specialmente in Ucraina e Nagorno - Karabakh non è mancato neppure oggi nel dopo Angelus ...

Annunciandone la stesuraha parlato di guerra mondiale al creato. A molti è apparsa una ... Ascoltiamo pertanto l'a stare a fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica,...... a Varsavia, in Polonia, centinaia di migliaia di persone hanno risposto all'dell'... della situazione europea e dei riflessi in prospettiva per il voto del 2024, conversanoSisci , ...

Appello di Francesco per gli sfollati armeni e per il dialogo in ... Vatican News - Italiano

Papa Francesco: Angelus, appello per "dialogo tra l'Azerbaigian e l ... Servizio Informazione Religiosa

Il successo del partito filo-putiniano di Robert Fico Smer Direzione in Slovacchia (paese membro dell'Ue e della Nato, con circa 5,4 milioni di abitanti) ha fatto crescere molte preoccupazioni, a giud ...[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) emanuela orlandi 40 anni scomparsa]] Orlandi prosegue: “Voglio lanciare un appello a tutti quei senatori ... della Santa Sede di due persone vicine a Papa ...