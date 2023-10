L’Anm a sostegno della giudice di Catania | “Da governo e maggioranza parole preoccupanti”

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Le dichiarazioni espresse da esponenti delparlamentare a commentonon convalida di provvedimenti di trattenimento esprimono una preoccupante visione delle prerogative di verifica di legalità esclusivamente attribuite alla magistratura e ne minano l’indipendenza e l’autonomia“. Così, dopo 24 ore di silenzio, la giunta esecutiva centrale del(Associazione nazionale magistrati, l’organismo di rappresentanza di giudici e pm) interviene con un comunicato sull’offensiva politico-mediatica in corso nei confronti di Iolanda Apostolico, ladiche ha disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione. Contro di lei si sono scagliati i massimi esponenti del: la premier Giorgia Meloni l’ha accusata di ...

