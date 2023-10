Lampedusa | dieci anni dalla strage | “La scena di un film dell’orrore”

Sono passati Dieci anni da quel terribile 3 ottobre 2013, quando 368 persone, per lo più donne e bambini eritrei, persero la vita in un naufragio al ...

... evitare altre stragi come quella di. Quell'operazione è stata un vanto per la nostra Marina, con migliaia di vite salvate. Aanni di distanza non solo non ne resta nulla, ma sembra ...(AGRIGENTO) -anni fa il naufragio diin cui morirono 368 migranti. Un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissò a poche miglia dal ...

Si stima che quasi 30.000 persone abbiano trovato la morte negli ultimi dieci anni. Forse la metà sono rimaste senza nome. (Avvenire) Il 3 ottobre 2013, nel naufragio di Lampedusa persero la vita 368 ...Morirono in 368, la tragedia più grave nel Mediterraneo. Il ricordo della premier Meloni: 'Un dovere porre fine alla continua strage in mare' (ANSA) ...