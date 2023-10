Lampedusa | 10 anni fa il naufragio che costò la vita a 368 migranti Il ricordo del medico-europarlamentare Bartolo | “Un dovere salvarli”

Leggi su ilfattoquotidiano

Si commuove ancora Pietroed, ricordando i tragici momenti del 3 ottobre 2013, quando 368 persone persero ladavanti alle coste diin uno dei peggiori naufragi avvenuti nel Mar Mediterraneo. "Ancora oggi a 10di distanza il mio incubo è un bambino che stava nel primo sacco che ho aperto, ancora oggi mi chiede in sogno perché non l'ho salvato. La responsabilità è anche mia forse, ma dell'Europa e dell'Italia, è disumano che queste persone debbano morire. Queste persone devono arrivare attraverso i canali regolari, il mare è crudele, non perdona, si è portato via più di 50 mila vite, e la responsabilità è nostra".