L' alternativa a Meloni non è un governo tecnico | ma nuove elezioni

(Di martedì 3 ottobre 2023) C'è un velo di amarcord in questi giorni, e allora per re-immergersi nello spirito dei tempi andati è utile una scorsa ad un antico account Twitter, ora X, «Gli elicotteri del Fondo Monetario Internazionale». Impazzava oltre una decina d'anni fa, ai tempi delMonti, e il simpatico gestore scrisse anche in seguito, ogni qualvolta la partita nel confronto con l'Europa si faceva dura. «Per noi il sistema migliore è il commissariamento», twittavano (allora di diceva così) gli «Elicotteri» sul sistema elettorale. Era la versione comica e irridente degli auspici di governi tecnici, controllo europeo, messa in congelatore della democrazia italiana, cure da cavallo e piani di salvataggio. Insomma, il racconto politico attorno alla caduta delBerlusconi e l'esperienza del professore in loden. E sarebbe opportuno che, oggi, quell'ironia degli ...

...d'Italia che ha iniziato a denunciare operazioni più o meno occulte per disarcionare Giorgia.evidente che le opposizioni non hanno la forza politica né un progetto per costruire un'...Il Pd ha governato dieci anni senza consensi, prenda lezioni dallache ha governato dopo dieci anni di opposizione. Io voglio dare il mio contributo per costruire l'a questa destra,...

