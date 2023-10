L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino “vuole un attaccante della Serie A da 80 milioni di euro” a gennaio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.delsta prendendo di mira un nuovonella finestra di mercato di, con unitaliano ritenuto in cima alla lista degli obiettivi di trasferimento dell’argentino. I Blues hanno speso molto nell’ultimo anno sotto la guida di Todd Boehly, con un esborso di circa 1 miliardo di sterline per i nuovi giocatori in quel periodo, ma una crisi di infortuni allo Stamford Bridge ha lasciatoun po’ a corto di opzioni finora nel 2023/24. Lo stessoha ...