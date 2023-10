L' alchimista | il romanzo di Paolo Coelho diventa un film

(Di martedì 3 ottobre 2023) Legendary Entertainment ha ottenuto i diritti per adattare ilL'diin un. Il libro L'didiventerà unprodotto da Legendary Entertainment che collaborerà con TriStar Pictures per realizzare il progetto. Non è la prima volta che si prova a portare ilsugli schermi: recentemente Will Smith e Jada Pinkett Smith avrebbero dovuto produrne un adattamento, tuttavia non si è andati oltre le prime fasi di sviluppo. I primi dettagli del progetto A scrivere la sceneggiatura delL'sarà Jack Thorne, già autore di progetti come Enola Holmes e Queste oscure materie. Al centro della trama ci sarà Santiago, un ...

