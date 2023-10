L’Ajax avvia una partnership con un club brasiliano

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023)hato una nuovacon i brasiliani delAthletico Paranaense di Curitiba a partire dalla prossima stagione «L‘Ajax inizierà una collaborazione con ilAthletico Paranaense di Curitiba a partire dalla nuova stagione», ha comunicato ildi Amsterdam nella relazione annuale. Non è la prima collaborazione che i lancieri stringono unacon unstraniero, era già capitato in precedenza con il C.F Pachuca del Messico e con lo Sharjah FC degli Emirati Arabi Uniti. Nel testo la società olandese presenta così i brasiliani, attualmente ottavi nel loro campionato: «L’Athletico Paranaense è noto per la propria metodologia di allenamento e una forte accademia giovanile».