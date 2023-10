(Di martedì 3 ottobre 2023) Se i vari modi in cui l’Amministrazione statunitense ha attuato la sua politica di “prudenza strategica” nei confronti della Russia sotto la guida del presidente Joe Biden possono essere criticati – i tempi di consegna delle forniture militari all’Ucraina sono stati spesso troppo lunghi e le quantità troppo ridotte – il principio di questa politica è difficile da contestare. Tuttavia, essa ha avuto l’effetto collaterale particolarmente deleterio di oscurare la natura globale della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È emblematica a questo proposito la controversia sul transito del grano ucraino attraverso i Paesi dell’Unione europea e la sottostante esplicita ingiunzione all’Ucraina di mostrare riconoscimento ai Paesi che la sostengono. Riflette una lettura non solo limitata, ma errata del profondo significato della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. ...

L’aggressione a Kyjiv è parte di un conflitto mondiale che facciamo finta di non vedere Linkiesta.it