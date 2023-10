La verità sulla battaglia di El Alamein | dove mancò tutto meno che il valore

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel rileggere col fiato in gola la nuova edizione del magistrale libro di Alfio Caruso, L’onore d’Italia (Neri Pozza, 2023) consacrato alla prima e alla secondadi El, quella di cui i soldati italiani purtroppo alleati dei tedeschi non devono vergognarsi di come l’hanno perduta nell’ottobre/novembre del 1942, mi sono chiesto quali e quanti cittadini italiani del nostro tempo abbiano mai sentito pronunciare il nome di quella località fatale della Seconda guerra mondiale. Non certo i ventenni e forse nemi quarantenni. Probabilmente solo qualcuno che abbia sugli scaffali della sua biblioteca qualche libro che racconti quel che è successo alle generazioni italiane precedenti alla sua, e dunque alla generazione italiana il cui torto fu quello di avere attorno ai vent’anni quando sulle sabbie roventi del deserto ...