La terza maglia della Roma è la più cool della Serie A?

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lae adidas hanno celebrato il lanciocon un evento nel cuorecapitale, per l’occasione tinta d’arancione. Con l’obiettivo di portare lada calcio dal campo alla strada, questo party blokecore ha voluto esaltare il nuovo kit dei giallorossi, riproponendolo in un nuovo connubio che unisce fashion e football. L’evento, che si è svolto venerdì 29 settembre in un museo MACRO dai riflessi rossi e arancioni, ha visto sfilare sull’Orange Carpet oltre quattrocento invitati, che hanno ricevuto una box in edizione limitata con la nuovanera per mixare il proprio look con il kit e i suoi dettagli con i colori sociali. Hello Mimmi canta ...

La Roma è reduce dal pareggio sul campo del Torino e si prepara per un’altra trasferta contro il Genoa. In cinque partite la squadra ha totalizzato ...

I giallorossi torneranno in campo giovedì contro il Genoa nuovamente in trasferta dopo il beffardo pareggio nell’ultimo turno contro il Torino ...

Adidas e AS Roma presentano il terzo kit del club per la stagione 2023 /24, combinando – si legge nel comunicato – l’eleganza tecnica delle moderne ...

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena Roma -Frosinone, match valido per la settima giornata di Serie A. Debutto della nuova terza ...

Il Bologna , in occasione del cento quattordicesimo compleanno del club , ha presentato la terza maglia in stile optical In occasione dei 114 anni ...

Il Bologna, in occasione del cento quattordicesimo compleanno del club, ha presentato lain stile optical In occasione dei 114 anni dalla nascita del Bologna il club ha presentato unacon motivi 'optical' che i rossoblu indoseranno durante la stagione. Di seguito ...Quel numero sullache stava a significare il giorno o il mese della sua nascita, ora a ... Poi però in due degli ultimi quattro anni la sua squadra è arrivata in finale NBA e unavolta è ...

Terza maglia del Bologna: la grafica è optical Quotidiano Sportivo

Bologna, nel giorno del 114° anniversario ecco la terza maglia 'effetto optical' - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la presentazione delle prime due maglie, avvenuta in quel di Valles durante il ritiro estivo, i tifosi Rossoblù hanno iniziato per gioco ad interrogarsi su come sarebbe stata la terza maglia di ...In Italia la gara tra Newcastle e PSG sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio, Sport 4K e Sport, per lo streaming sarà attiva la App Sky Go insieme a Now TV e al servizio Mediasetr ...