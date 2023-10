La storia di Andrea | la ragazza che vive con i cinghiali

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un problema da risolvere, una minaccia da debellare e da allontanare, un pericolo per le persone e l’agricoltura. Spesso è così che vengono dipinti i, protagonisti di avvistamenti nei centri di abitati o di tragici incidenti stradali. Animali che invece nascondono un animo docile e...

Per l’anno prossimo Eagle Pictures ha in cantiere l’idea di rendere un film la storia di Andrea Spezzacatena , il 15enne che si tolse la vita il 20 ...

Fiocco rosa o azzurro in arrivo per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli , che si sono conosciuti nel 2018 fa sul set di Uomini e Donne. Un amore ...

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino e l’Irpinia tutta in lutto per la morte di Andrea Massaro , Direttore Onorario dell’Archivio Storico del Comune ...

L'Arma del gas, il nuovo libro diGreco e Giuseppe Oddo La guerra in Ucraina e la dipendenza dal gas siberianoGreco e Giuseppe Oddo ripercorrono ne L'arma del gas ladelle ...... è stato consegnato anche insieme al Presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo,Tiberti . E poi ancora ladi Antonietta Tuccillo , una combattente che ha ...

Cento giorni in barca sulla rotta della legalità: la storia di Andrea La Provincia di Cremona e Crema

Amo… Andrea Pazienza e l'Arte Cultura Bologna

Le scuse di Andrea Giambruno per l'uso del termine "transumanza" riferito ai migranti non hanno convinto tutti. Di sicuro non Selvaggia Lucarelli ...I due autori ripercorrono la storia delle intese che hanno portato l'Europa occidentale a una sempre maggiore dipendenza dal gas siberiano ...