“La stanno aiutando” Belen Rodriguez | momenti difficili | “Tutta la famiglia mobilitata”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) La situazione legata acontinua a tenere banco e a preoccupare i fan. E ora si è aggiunto un ulteriore tassello, infatti ad essere intervenute sarebbero state anche la sorella Ceciliae la mamma Veronica Cozzani. C’è sicuramente qualcosa che non quadra, anche perché lei ha voluto pure dire di no a due trasmissioni, dove era attesa come ospite, ovvero a Domenica In di Mara Venier e a Stasera c’è Cattelan con Alessandro Cattelan.ha perso molti chili, infatti i fan la vedono diversa e molto magra. La sorella Cecilia e la mamma Veronica Cozzani hanno allora preso una decisione importante affinché la showgirl sudamericana possa rimettersi in sesto al più presto. Proprio Cattelan era stato il primo a confermare problemi di salute della donna, ma c’è anche un velo ...