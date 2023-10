La solita sinistra che cerca di fare politica tramite la magistratura

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) «Non spetta ai singoli magistrati stravolgere le decisioni del governo». Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, è stato intervistato da La Stampa a proposito della sentenza della giudice del Tribunle di Catania sui migranti, una scelta che ha sconfessato il decreto del governo sui rimpatri dei clandestini, vista la decisone di non convalidare il fermo per due profughi del centro di accoglienza di Pozzallo. L'onorevole di FdI però non ci sta: «È inopportuno che un magistrato cerchi didelle scelte politiche al posto della. I giudici, anche i più stimabili, non sono stati scelti dal popolo, non sono chiamati ascelte politiche. Lada sempre perde le elezioni e poidelle scorciatoie per vie giudiziarie. Non è fuori luogo che il ...