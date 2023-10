La Settimana della Moda di Milano

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 3 ottobre 2023) è uno degli eventi più importanti nel calendarioglobale. Si tiene biannualmente a, Italia, di solito a febbraio/marzo per le collezioni autunno/inverno e a settembre/ottobre per le collezioni primavera/estate. è conosciuta per presentare le ultime collezioni di alcuni dei designer e brand dipiù rinomati al mondo. L’evento dura circa unae include una serie di sfilate, presentazioni, showroom ed eventi speciali. Serve come piattaforma per designer, brand e case diper presentare le loro collezioni stagionali, comprese le linee prêt-à-porter e gli abiti sartoriali. Queste collezioni mostrano una vasta gamma di abbigliamento, compresi vestiti, accessori e spesso design avanguardistici e concettuali. Attrae una vasta gamma di professionisti ...