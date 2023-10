La scuola media unica compie 60 anni | per molti però oggi è il punto più debole dell’istruzione Occorre una nuova riforma?

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 3 ottobre 2023) 60dalladell'istruzione che introdusse lastatale per come la conosciamo, pur evidenziando il valore di quella, innon nascondono che la, ormaisecondaria di primo grado, sarebbe dare in quanto anellodi tutto il sistema d'istruzione. L'articolo .