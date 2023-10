(Di martedì 3 ottobre 2023) Lahato unconsulla regione di confine di. In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato "le Forze armate ucraine di ...

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba torna a chiedere "armi e aerei F-16 per la pace" Mentre nuove esplosioni sono state registrate nella notte ...

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba torna a chiedere "armi e aerei F-16 per la pace" Mentre nuove esplosioni sono state registrate nella notte ...

(Adnkronos) – Mentre nuove esplosioni sono state registrate nella notte in tre regioni ucraine – e allarmi antiaereo in altre tre – e si contano le ...

«Il G20 non è una piattaforma geopolitica, ma il più importante forum globale per la cooperazione economica», ha detto il ministro agli Esteri indiano

"La Russia sta usando i prezzi del cibo come un'arma", e lo stesso sta facendo con "l'energia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , ...

"All'epoca, i giornalisti italiani del TG la7 in un telegiornale mostrarono il numero di serie ucraino sul relitto della parte di coda del missile ...

Laha denunciato un attacco ucraino con bombe a grappolo sulla regione di confine di Briansk. In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato "le Forze armate ucraine di aver ...🔊 Ascolta articolo - Attacco con Bombe a Grappolo nella Regione di Briansk,Laha denunciato un presunto attacco ucraino con bombe a grappolo nella regione di confine di Briansk. Il governatore Alexander Bogomaz ha accusato le Forze armate ucraine di aver sparato ...

La Russia denuncia un attacco ucraino con bombe a grappolo a Briansk Globalist.it

Russia denuncia attacco ucraino con bombe a grappolo LiberoReporter

In contrapposizione alla Francia, ex potenza coloniale che ha ancora importanti interessi e influenze nell’area, tra i manifestanti sono comparse molte bandiere della Russia. Le bandiere russe sono ...In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato «le Forze armate ucraine di aver sparato munizioni a grappolo contro il villaggio di Klimovo.