La Romania chiede i danni per l’esclusione da Schengen

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’Areaè uno dei risultati più tangibili del lungo (e talvolta accidentato) processo di integrazione europea. L’area di libera circolazione garantisce a quattrocentoventi milioni di cittadini la possibilità di spostarsi liberamente tra i territori delle ventisei nazioni che vi hanno aderito ed è diventata nel tempo uno dei pilastri dell’Unione europea. La partecipazione all’area non coinvolge, però, tutti gli Stati membri dell’Ue. Cipro ne è rimasto fuori a causa del contenzioso in atto con la Repubblica di Cipro Nord, l’Irlanda ha preferito mantenere in vita l’accordo di libera circolazione con il Regno Unito, mentre Bulgaria econtinuano a esserne escluse a causa dei veti espressi da alcuni Stati membri dell’Unione nei loro confronti. L’adesione aril’applicazione di regole comuni, ...