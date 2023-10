Caserta. Ha preso il via questa mattina un intervento di rimozione di impianti pubblicitari sprovvisti di autorizzazione, in corrispondenza della ...

Vista la forte affluenzaavventori da e verso l'area mercatale "Canzanella", agli stessi sarà ... - saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di , , riguardanti ladelle ...... ripristinando il giusto decoro a beneficioinquilini onesti. Questa operazione partirà dalladelle decine e decine di auto, camioncini e altri mezzi di trasporto abbandonati da anni ...

La rimozione degli insediamenti illegali da due territori indigeni in Brasile Il Post

Meta offrirà un abbonamento a Instagram e Facebook in cambio della rimozione della pubblicità Agenzia Nova

La rimozione del teaser di Star Wars - The Knight of the Old Republic ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, ma si è trattato di un problema di licenze.Da sabato il piazzale, dopo una capillare azione di pulizia e rimozione dei veicoli alluvionati, è tornato nuovamente disponibile per la sosta ...