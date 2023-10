(Di martedì 3 ottobre 2023) Si dice «basita», come un personaggio di Boris. Poi ventila l’esistenza di «un pezzo d’Italia che aiuta gli arrivi illegali». E aggiunge: «Non parlo solo della sinistra ideologizzata e del first appeared on il manifesto.

“Il decreto di oggi? Non c’è nulla di quello che Meloni e Salvini dicevano in campagna elettorale. Vedo che c’è la velleità di aumentare i posti nei ...

Parlare di allarme spread è fuori luogo. La minaccia, al momento, non è concreta e i livelli del differenziale tra Btp e Bund non destano reale ...

A suo modo, è stata di parola. Parole che in effetti erano quattro, e non una sola, ma comunque categoriche: “A invarianza di gettito”. Giorgia ...

“Con la Nadef si Certifica che la propaganda del governo è finita, da un pezzo. Abbiamo una prospettiva in cui c’è zero crescita , zero investimenti ...

Lo strumento preannunciato dal governoper gestire i flussi migratori nel Paese in città piace a pochi. E dalle associazioni solidali attive in città, spiegano perché: 'Si parla di centri di ...... lasciato anche da governi di cui lae le altre forze di maggioranza hanno fatto parte. Un ...ancora l'Europa ha il problema della guerra in Ucraina e deve far fronte ad un'incessante...

La propaganda di Meloni contro la giudice di Catania Il Manifesto

Propaganda, autoritarismo e false promesse: dietro la maschera di ... left

Il problema sta nelle espressioni che Meloni utilizza sui social ... evidentemente orientata a portare i magistrati sotto il controllo governativo. Dietro la propaganda si è rivelata una verità: un ...La scoperta nelle cifre della Nadef: a legislazione vigente il fondo sanitario verrà decurtato. Forti proteste dalle opposizioni alle Regioni, che invocano ...