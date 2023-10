La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 Ottobre 2023 | La Sconvolgente Scoperta Di Manuel Su Jimena!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ladal 9 al 13: Jana continua a stare male, ma Catalina fa una rivelazione a. Quest’ultimo scopre qualcosa di clamoroso su Jimena che non avrebbe mai immaginato… Laprosegue e, nella settimana dal 9 al 13, al centro dell’attenzione ci saràed il suo rapporto con Jimena. In particolare, il matrimonio verrà messo a dura prova da unache farà il marchesino e che gli darà molto da pensare in merito alla vera personalità di Jimena. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? La presenza di Elisa a La...